RYDER CUP: 50 MILIONI PER MANUTENZIONE, NUOVE INFRASTRUTTURE E MIGLIORAMENTO VIABILITÀ

Cinquanta milioni di euro per le opere pubbliche connesse alla Ryder Cup. Oltre alla manutenzione e all’ammodernamento infrastrutturale delle opere già esistenti, ne saranno realizzate altre ex novo e sarà ridisegnata l’intera viabilità di tutta l’area interessata. Le opere valorizzeranno anche tutto il territorio interessato, migliorando la qualità di vita di chi vi si sposta quotidianamente