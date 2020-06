CONTENUTI DELLA PAGINA

FASE 2: DAL 15 GIUGNO IL VIA LIBERA AI CENTRI ESTIVI

Sono state pubblicate dalla Regione Lazio le linee guida per la riapertura dei centri estivi a partire dal 15 giugno. Nello specifico, le indicazioni si applicano alla realizzazione di attività ludico-ricreative per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione