DA REGIONE CONTRIBUTO 500MILA EURO A FONDO GESÙ DIVINO LAVORATORE

Anche la Regione Lazio accanto al Vicariato di Roma, raccogliendo il generoso invito del Papa e contribuendo con 500mila euro al Fondo Gesù Divino Lavoratore, istituito con la missione vitale di dare un aiuto concreto a chi sta pagando le conseguenze sociali ed economiche di questa epidemia