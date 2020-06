CONTENUTI DELLA PAGINA

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA GUARDIA DI FINANZA E ARES 118





Un Protocollo di intesa tra la Guardia di Finanza e l’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – ARES 118, per sviluppare una stretta collaborazione attraverso la creazione di equipaggi misti (Guardia di Finanza – ARES), per fornire un tempestivo ed efficace utilizzo di aeromobili per il trasporto sanitario di pazienti in alto bio-contenimento