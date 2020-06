CONTENUTI DELLA PAGINA

MOBILITÀ: COMPLETAMENTO LINEA FORMIA GAETA AIUTERA’ CRESCITA DEL TERRITORIO SUD PONTINO





Presentato il progetto per il completamento della linea ferroviaria Formia Gaeta.. L’obiettivo è rendere gli spostamenti sempre più veloci, comodi e sicuri in questo territorio del Lazio. Il completamento della linea consentirà il collegamento diretto fra la stazione di Formia e quella di Gaeta, favorendo anche l’alleggerimento delle arterie stradali, particolarmente congestionate nel periodo estivo, soprattutto per la vocazione turistico ricreativa del litorale sud pontino