LAVORI PUBBLICI: AIUTI PER RIPRISTINO SICUREZZA DOPO PIOGGE ECCEZIONALI NEL FRUSINATE

interventi straordinari a sostegno dei Comuni e degli Enti della provincia di Frosinone colpiti dagli eventi eccezionali di natura metereologica che hanno interessato il territorio l’8 giugno 2020