AMBIENTE: INAUGURATA LA BARRIERA ANTIRIFIUTI SULL’ANIENE





Attraverso l’Ufficio di scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume la Regione ha realizzato, nell'ambito dei Contratti di Fiume, il progetto di pulizia del Tevere e dell'Aniene: barriere galleggianti che intercettano rifiuti e plastiche (80%) prima che arrivino in mare, convogliandoli in un’area di stoccaggio a ridosso della sponda del fiume. Una volta raccolti e stoccati vengono trasportati in un impianto per la selezione