SPORT: COPPA DEL MONDO CANOTTAGGIO A SABAUDIA VOLANO DI CRESCITA PER LITORALE PONTINO





Il Comune di Sabaudia, supportato da Regione Lazio, Coni e Federazione Italiana Canottaggio, si è offerta di ospitare una prova di Coppa del Mondo del 2021 ottenendo dalla Fisa (Federazione Internazionale), il diritto ad organizzare la terza prova in programma dal 4 al 6 giugno del prossimo anno. Un evento fortemente voluto dalla Regione, che ha seguito l’iter di assegnazione sin dalla presentazione della candidatura