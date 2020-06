CONTENUTI DELLA PAGINA

SCUOLA: APPROVATO PIANO 2020-2021 LAZIO, PRIMO OBIETTIVO È RIAPERTURA IN SICUREZZA

Approvato il nuovo piano scolastico, il documento che disciplina per il prossimo anno le attività scolastiche, educative e formative e che recepisce quello che per il Lazio, la IX commissione e la conferenza dei presidenti era una priorità assoluta: la riapertura in piena sicurezza per studenti e insegnanti