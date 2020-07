CONTENUTI DELLA PAGINA

#SURPRISINGLAZIO: IL TURISMO NEL LAZIO RIPARTE DAL RACCONTO DEGLI ABITANTI





#Surprisinglazio è il nuovo programma della Regione dedicato al turismo con l’obiettivo di far ripartire il Lazio puntando sulla scoperta o la riscoperta della bellezza del territorio e delle attrazioni che offre, il tutto grazie all’aiuto e ai contributi dei cittadini. Partecipare è facile: basta taggare foto, video e IG Stories con #SurprisingLazio, @surprisingLazio e @Visit_Lazio