AMBIENTE: ISTITUITO IL MONUMENTO NATURALE "LAGO EX SNIA-VISCOSA"

Istituito il Monumento naturale del “Lago Ex SNIA-Viscosa”, un territorio che svolge la funzione di corridoio ecologico tra la Riserva Naturale Valle dell’Aniene e il Parco dell’Appia Antica. Un importante tassello per la rete ecologica regionale