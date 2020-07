CONTENUTI DELLA PAGINA

INAUGURATO OGGI IL NUOVO REPARTO DI EMATOLOGIA DEL SANT’EUGENIO





Inaugurato oggi il nuovo reparto di ematologia del Sant’Eugenio a Roma. Il nuovo reparto, per un investimento di 1,6 milioni, è di circa 800 mq e ha a disposizione 15 posti letto. Un punto di riferimento di Roma Eur e di tutto il litorale laziale