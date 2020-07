Presentati a Roma durante l’evento “La ricerca per il Lazio del futuro”. Obiettivo: contrastare gli effetti provocati dal coronavirus e integrare le eccellenze dell’università e del mondo della ricerca del Lazio con l’economia del territorio. I 30 milioni per i quattro bandi si aggiungono ai 5 stanziati a marzo a favore della ricerca per il vaccino contro il Covid-19 (come da Protocollo cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca per 3 milioni di euro)

23/07/2020 -

, al fine die, nel contempo, diancor più nettamente. Sono stati presentati oggi ai rappresentanti delle istituzioni, delle università, delle associazioni e degli organismi di ricerca nella sede della Regione Lazio durante l’eventoPresenti all’appuntamento, assieme al presidente della Regione Lazio,, il ministro dell’Università e della Ricerca,, e gli assessori regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione,, e al Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione,Lo scopo dei quattro bandi è duplice: da una parte si vuole, aiutandone l’e permettendo lain modo da portare l’innovazione fino al livello dei consumatori, rendendola percepibile e fruibile da tutti. Dall’altra invece si vuole, in modo da contribuire a· Il primo, “”, è(università e centri di ricerca) con sede nel Lazio che presentino progetti singolarmente o in aggregazione tra loro, ha una(fondi Por-Fesr 2014-2020 e fondi regionali) e come scopo lanel quadro della(S3) regionale,. Ciascun progetto sarà finanziato al 100%, per un importo massimo di 150mila euro. Obiettivo finale: arrivare a finanziare fino a 140 gruppi di ricerca, per un totale di oltre 560 ricercatori laziali beneficiati.· Il secondo avviso, “”, ha una(fondi regionali) ed è pensato per(entro 6 mesi al massimo) sia), sia). Il contributo concedibile a un singolo progetto non potrà essere inferiore a 150mila euro né superiore a 350mila.· Il terzo bando, “”, è(fondi Por-Fse 2014-2020), ed è stato. L’obiettivo è utilizzare le risorse regionali per cofinanziare circa 50I progetti di ricerca,, devono essere coerenti con la S3 regionale. Scopo ultimo è valorizzare i, al fine di creare e facilitare i rapporti di collaborazione tra università e imprese, innovare il modello produttivo laziale investendo in ricerca e sviluppo e favorire l’inserimento nelle imprese laziali di giovani altamente qualificati. Il bando verrà pubblicato nel mese di settembre.· Per quanto riguarda l’ultimo avviso, “”, si tratta di un(fondi Por-Fesr 2014-2020) – il che porta lo stanziamento totale a 8 milioni – e al quale è stata. Si tratta di un bando con cui la Regione intendedue tipologie di progetti: da una parte, con interventi fino a; dall’altra, al fine diMaggiori informazioni sui bandi sono disponibili su www.lazioinnova.it Questo impegno della Regione Lazioassieme ai, ile l’, per l’per il quale è già in corso l'erogazione di(5 dalla Regione e 3 dal Mur).“Il Lazio è la regione italiana a piùalta densità di ricerca e università italiana e può diventare unlaboratorio per la ricerca e la formazione che sono però un temaglobale perché quando noi ci confrontiamo ci confrontiamo con ilmondo e per questo, sulla ricerca e la formazione serve che ci siauna strategia regionale, del Governo e dell'Ue che sia integrata. La scelta fatta dalla Regione Lazio di mettere insiemericerca e formazione è stata determinante” – così il ministro dell'Università e Ricerca,“Siamo qui perché siamo la seconda regione italiana per pil,siamo la regione della Capitale e vogliamo dare il nostrocontributo alla rinascita italiana, convinti che possiamo vivereuna stagione nuova. Stiamo ricostruendo le condizioni per ungrande rilancio della prospettiva del nostro sistema paese edeuropeo e il tema della formazione, della scienza,dell'università e della ricerca è uno dei pilastri fondamentalidi questa sfida, che vogliamo rilanciare dentro una sintonia colGoverno"- così il presidente,Con il pacchetto per la ricerca da 30 milioni di euro suddiviso in quattro bandi pubblici che presentiamo oggi – ha detto l’assessore– progettiamo fin da subito il Lazio di domani. Questi interventi sono il frutto di un importante lavoro dei mesi scorsi e vedono protagoniste tutte le università del Lazio, in stretto raccordo con il mondo delle imprese".Al termine della presentazione degli avvisi si è tenuta la tavola rotonda, cui hanno partecipato il coordinatore dell’Accordo Regione Lazio-Università del Lazio sul trasferimento tecnologico,, il presidente del Crul e rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,, il presidente di Unindustria,, la prorettore alle Infrastrutture di Ricerca dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza,, l’economista, membro del comitato di esperti LazioLab,, il coordinatore del tavolo LazioLab “Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico”,, e la prorettore con delega ai rapporti col mondo del lavoro dell’università degli Studi di Roma Tre,