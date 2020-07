CULTURA: DUE BANDI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E APS

I bandi sono finalizzati a sostenere con un contributo straordinario di 1 milione di euro ciascuno i costi di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e le attività di associazioni culturali e associazioni di promozione sociale (APS) operanti nell’ambito culturale e di animazione territoriale

29/07/2020 -

A., finalizzati a sostenere con un contributo straordinario di 1 milione di euro ciascuno i costi di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e le attività di associazioni culturali e associazioni di promozione sociale (APS) operanti nell’ambito culturale e di animazione territoriale.“Nella nostra Regione esiste un tessuto associativo forte, radicato e importante, che lavora con impegno e passione per promuovere l’arte e la cultura. Sono avamposti di socialità e inclusione fondamentali per il nostro territorio e non possiamo permettere che simili realtà perdano il passo in questa fase di ripartenza. Per questo come Regione mettiamo in campoper associazioni culturali e aps affinché continuino ad animare e valorizzare ogni angolo del Lazio” dichiara il Presidente della Regione Lazio,L’immobile in questione deve essere di proprietà privata, localizzato nel territorio della Regione Lazio e destinato allo svolgimento di attività culturali e artistiche o adibito a sede legale o operativa del beneficiario. Per ogni istanza, la Regione erogherà a sportello un contributo fino al 40% a fondo perduto dei costi sostenuti e per un massimo di 1500 euro per domanda fino a esaurimento fondi. Le associazioni che intendano richiedere il contributo devono essere regolarmente costituite da almeno tre anni; avere sede nel Lazio; avere nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche; non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro; in caso di svolgimento di attività commerciale, devono rivolgersi ad un mercato prettamente italiano (così che il contributo non falsi o minacci di falsare la concorrenza con imprese di altri Stati membri dell’Unione diversi dall’Italia); essere in grado di provare d’aver svolto nel 2019 un numero minimo di cinquanta giornate di attività di promozione artistica e culturale, produzione o formazione; essere titolari di un contratto di locazione stipulato prima del 31 dicembre 2019, in corso di validità e regolarmente registrato appartenente ad una categoria catastale compatibile con l’esercizio delle attività su elencate; essere in regola con le autorizzazioni necessarie e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti; essere in regola con il pagamento dei canoni alla data del 31 dicembre 2019; non aver ottenuto l’attribuzione di altro contributo per lo stesso immobile da parte della Regione Lazio o di altri enti pubblici per il 2020.(P.E.C.): domandeventiterzosettore.laziocrea@legalmail.it indicando in oggetto: “Domanda di partecipazione Avviso locazione ass.culturali-APS”.Le proposte progettuali dovranno essere volte alla realizzazione di concerti e spettacoli dal vivo, reading e presentazioni di libri, promozione audiovisiva, corsi di formazione artistica, mostre di arti visive ed eventi di carattere performativo, corsi di ballo, attività di animazione, attività teatrali e molto altro. Ogni associazione potrà proporre uno o più eventi (in questo caso, ognuno differente e unico, non essendo ammesse repliche del medesimo evento) ferma restando la facoltà della Commissione di selezionarne all’interno della proposta anche uno solo di essi. Tutti gli eventi dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2020 nell’ambito del territorio delle cinque province del Lazio ed essere realizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di spettacolo, safety and security nonché nel rispetto dei limiti posti dalle misure di contenimento della diffusione epidemiologica che saranno vigenti al momento della loro realizzazione. Per ciascun progetto selezionato, è previsto un contributo totalmente a fondo perduto per un massimo di 10 mila euro fino a esaurimento fondi. Potranno partecipare all’avviso le associazioni che alla data di presentazione della domanda siano regolarmente costituite da almeno tre anni; abbiano sede nel Lazio; posseggano nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche; non svolgano, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro; in caso di svolgimento di attività commerciale, devono rivolgersi ad un mercato prettamente italiano (in modo che il contributo non falsi o minacci di falsare la concorrenza con imprese di altri Stati membri dell’Unione diversi dall’Italia); siano in grado di provare d’aver svolto nel 2019 un numero minimo di cinquanta giornate di attività di promozione artistica e culturale, produzione o formazione; non abbiano beneficiato di altri contributi per la stessa finalità dalla Regione Lazio o da altri Enti pubblici per l'annualità 2020.della qualità artistica del progetto; dell’esperienza dei proponenti; della coerenza della proposta economica con gli obiettivi del progetto; della qualità del progetto in termini di valorizzazione e ricadute sociali, con particolare attenzione rispetto al luogo scelto per lo svolgimento delle attività; della qualità del progetto in relazione alla capacità di coinvolgimento delle diverse fasce di pubblico, ad esempio famiglie, bambini, adolescenti, giovani e anziani.. all’indirizzo domandeventiterzosettore.laziocrea@legalmail.it