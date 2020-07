La Regione Lazio si conferma in prima linea nel rilancio delle attività culturali e creative del territorio. Il contributo, fino a 30 mila euro, verrà concesso a fondo perduto per un massimo dell’80% delle spese ammissibili. Le domande potranno essere inoltrate dal 30 luglio al 1° ottobre 2020

29/07/2020 -

. È stato pubblicato l’Avviso pubblico “Startup Culturali e Creative 2020” per il sostegno all’avvio dell’attività imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Lazio che operano nell’ambito del patrimonio culturale e artistico, nel settore architettura e design, ma anche nella musica, nell’audiovisivo, nell’editoria, nella comunicazione e nel mondo dei videogiochi e software.I progetti possono essere presentati dalle MPMI,, in forma singola e potranno essere realizzati anche a beneficio di una attività imprenditoriale svolta dall’impresa in una o più sedi operative sul territorio del Lazio. Il progetto deve riguardare i settori ammessi, avere un importo complessivo non inferiore ai 20 mila euro ed essere realizzato e rendicontato entro 24 mesi, durata minima richiesta per lo svolgimento delle attività progettuali.Ogni MPMI potrà presentareche riguardi l’avviamento o lo sviluppo di attività di impresa in uno degli ambiti su riportati; non sono ammissibili progetti presentati da soggetti che abbiano già beneficiato di contributi a fondo perduto concessi nel 2020 o nel 2019 dalla Regione Lazio, anche per il tramite di proprie società, sulla base di altri avvisi pubblici che riguardino gli stessi settori.Il contributo,, verrà concessodelle spese ammissibili. Le domande potranno essere inoltrateTutte le informazioni e l’Avviso completo sono disponibili a questo link: http://www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/bandi/fondo-creativita-contributi-a-fondo-perduto-alle-micro-piccole-e-medie-imprese-innovative/ “L’impegno della Regione a favore della creatività non si ferma. Con un ulteriore investimento di 850 mila euro, che rientra nell’ambito del ‘Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative’, interveniamo ancora una volta a favore del tessuto imprenditoriale del Lazio. Sono oltre 100 le startup creative che siamo riusciti a finanziare nelle scorse quattro edizioni del bando. Le imprese potranno usufruire di un aiuto concreto, dagli oneri di costituzione agli adeguamenti strutturali passando per l’acquisto o la registrazione di brevetti fino alla promozione e la pubblicità e molto altro” - dichiara il presidente