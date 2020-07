CONTENUTI DELLA PAGINA

AMBIENTE: 80MILA EURO PER TUTELA LAGO DELLA DUCHESSA IN PROVINCIA DI RIETI





Firmata la determinazione che stanzia 80mila euro per finanziare nuovi punti di abbeverata del bestiame e per tutelare gli ecosistemi lacustri e peri-lacustri del Lago della Duchessa in provincia di Rieti .