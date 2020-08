CONTENUTI DELLA PAGINA

SOCIALE, MALATI ONCOLOGICI: STANZIATI 300 MILA EURO

La Regione Lazio si conferma al fianco dei cittadini affetti da patologie oncologiche. Lo stanziamento di 300mila euro è un sostegno per i pazienti, compresi quelli in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, con un indicatore Isee fino a 15.000 euro