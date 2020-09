CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: L'ASSESSORE D’AMATO AL SANT’ANDREA PER INAUGURAZIONE NUOVO PARCHEGGIO GRATUITO PER DIPENDENTI





Lo spazio è stato oggetto di lavori di riqualificazione e adattamento per accogliere un nuovo parcheggio asfaltato con manto drenante e capienza pari a 244 posti auto