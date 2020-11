CONTENUTI DELLA PAGINA

MALTEMPO: DICHIARATO STATO DI CALAMITÀ NEL FRUSINATE





Il decreto dispone anche di procedere, con l’Agenzia regionale di Protezione Civile, al ristoro delle spese sostenute, per l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione dalle Amministrazioni interessate