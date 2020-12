Con il ritiro della procedura di trasferimento al nord Italia sono stati fatti salvi i posti di lavoro.

11/12/2020 -

"I lavoratori del punto vendita di Venchi presso l'hub di Fiumicino saranno ricollocati in altre sedi dell'azienda che insistono nel territorio di Roma.L'azienda ha dunque accettato la proposta che come Regione Lazio avevamo avanzato questa mattina durante l'incontro organizzato dal comune di Fiumicino e a cui avevano partecipato azienda e Usb.Con il ritiro della procedura di trasferimento al nord Italia sono stati fatti salvi i posti di lavoro. Ha vinto il senso di responsabilità, linea guida che deve essere percorsa in questo momento di difficoltà per il Paese. Ringraziamo l'azienda, l'organizzazione sindacale e il comune di Fiumicino per la collaborazione e auguriamo alle lavoratrici e ai lavoratori un buon lavoro".Così in una nota, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio.