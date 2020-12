SANITÀ: FINANZIATI INTERVENTI DA 6,8 MLN DI EURO PER SERVIZIO PSICHIATRICO DI OSTIA

Dalla giunta regionale ok a quasi 7mln euro per la ristrutturazione e messa a norma del servizio SPDC dell’ospedale Grassi di Ostia

16/12/2020 -

È stata approvata nell’odierna Giunta regionale la delibera contenente il finanziamento didestinati alla ristrutturazione e messa a norma del servizio(servizi psichiatrici di diagnosi e cura)

Nello specifico gli interventi riguarderanno un’area di 900 mq. che verrà ristrutturata e messa a norma e verrà completato l’ammodernamento tecnologico del Servizio con l’obiettivo di potenziare e migliorare l’offerta territoriale.



“Con l’emergenza COVID l’assistenza sanitaria non si è mai fermata e questo intervento, molto atteso, ci permetterà di riqualificare un servizio importante per il territorio. Stiamo compiendo uno sforzo importante che passa per il potenziamento della Rete delle REMS e la rete degli SPDC e dei DSM (dipartimento di salute mentale) con particolare riferimento alle crescenti patologie nell’età evolutiva ed adolescenziale. Dobbiamo lavorare con una multidisciplinarietà e in un’ottica di sistema con il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo mettendo sempre al centro il malato e la persona. I lavori dovranno avere una tempistica certa e vigileremo per diminuire i disagi all’utenza che verrà comunque seguita dal resto della rete” ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Ringrazio la Regione per questo intervento molto atteso soprattutto dai pazienti e dagli operatori che lavorano tutti i giorni in ambienti che avevano bisogno di interventi. L’umanizzazione dei servizi passa soprattutto attraverso il bello ed in particolar modo per i servizi psichiatrici. Con questo progetto di ristrutturazione renderemo l’SPDC più funzionale e un ambiente più moderno e adatto alle cure” dichiara il Commissario straordinario della Asl Roma 3, Giuseppe Quintavalle.

“Quasi sette milioni di euro per potenziare e riqualificare una struttura ospedaliera punto di riferimento dell’area a sud della Capitale. Un investimento importante e necessario per ottimizzare alcune aree dell’ospedale Grassi e costruirne di nuove, con contestuali ristrutturazione e ammodernamento tecnologico di specifici reparti. L’emergenza che ci è stata imposta dal Covid, rende ancora più necessario fare investimenti di questo tipo a favore del nostro sistema sanitario regionale. Dobbiamo reagire alla crisi in cui siamo piombati in questi mesi, pensando a costruire il nostro futuro e ripartire proprio da questi interventi mirati che rendono i nostri ospedali luoghi più sicuri, più moderni e più accoglienti”. Questo il commento del Vice Presidente, Daniele Leodori .