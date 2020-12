DAL S. SPIRITO IN SASSIA UN CONCERTO PER OPERATORI SANITARI E PAZIENTI

In diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio oggi alle 17

23/12/2020 -

Un concerto dedicato a tutti gli operatori sanitari e ai pazienti della Regione Lazio. Sarà proprio la pagina Facebook della Regione Lazio a trasmettere l’evento in programma oggi, 23 dicembre alle ore 17, in diretta dal Salone del Commendatore del Complesso Monumentale del Santo Spirito in Sassia, della ASL Roma 1.

Un concerto a porte chiuse, a causa della pandemia, eseguito dalla giovane violoncellista di fama internazionale Natania Sarah Hoffman.

Al “Concerto per le Feste” la Hoffman eseguirà: J. S. Bach, suite per violoncello solo BWV 1010 in mi-bemolle maggiore, Preludio, Allemande, Courante, Sarabande, Bourée I e II, Gigue.

“Organizzato dalla ASL Roma 1 con il sostegno dell’amministrazione regionale, il concerto per le Feste vuole essere un omaggio, dal grande valore simbolico, per tutti gli operatori sanitari impegnati, ormai da molti mesi, con spirito di abnegazione nel contrasto alla pandemia. Un momento di coralità e vicinanza a medici, personale sanitario e pazienti, e un messaggio di speranza per il futuro”, spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.