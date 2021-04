ZINGARETTI: BENE INVESTIMENTO PROGETTO THERMO FISHER SCIENTIFIC A FERENTINO

Settore farmaceutico strategico per la nostra regione

20/04/2021 -

“Il settore della farmaceutica e delle scienze della vita riveste da sempre nel Lazio un ruolo di primo piano in termini di valore, di occupazione, di investimenti, di export. Un settore con una forte propensione per l'innovazione, per la ricerca e per lo sviluppo; una spinta che, come Regione, non abbiamo mai mancato di sostenere, così come nel caso del consistente investimento di 130 milioni di euro di Thermo Fisher Scientific, che vede coinvolto lo stabilimento produttivo di Ferentino dell’azienda. La Regione Lazio, infatti, nel quadro di uno specifico contratto di sviluppo, partecipa, assieme al Mise e a Invitalia, con un contributo di 3,8 milioni di euro, alla realizzazione di questo progetto che prevede l'ammodernamento dei reparti sterili esistenti, la creazione di un nuovo reparto specializzato nella produzione di biofarmaci e la costruzione di una nuova struttura. Un progetto, nel quale abbiamo creduto sin da subito e che prevede la creazione di nuovi posti di lavoro, anche nell’indotto.”

Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“È fondamentale, soprattutto in un’area come quella di Frosinone, che più di altre sta soffrendo la crisi economica generata dalla pandemia – conclude Zingaretti – incentivare investimenti di questo genere, che coniugano ricerca scientifica, di cui abbiamo compreso l'importanza ancora di più in questo periodo, e sviluppo economico e che sono in grado di creare un indotto in termini di occupazione, soprattutto giovanile, di rilievo”.