TURISMO: PROROGA 31 MAGGIO BANDO NUOVE DESTINAZIONI E IDEE DI VIAGGIO

Proroga ritenuta necessaria viste le tante richieste che stanno arrivando dai beneficiari per un avviso che ha una portata davvero innovativa

12/05/2021 -

È stato prorogato al 31 Maggio il Bando da 4,5 milioni di euro dedicato alla promozione di nuove destinazioni turistiche e nuove idee di viaggio sulla base degli ambiti territoriali e tematici presenti nel Piano Turistico Triennale della Regione Lazio.

“L’ulteriore proroga – spiega l’Assessore al Turismo ed Enti locali, Valentina Corrado – si è ritenuta necessaria viste le tante richieste che stanno arrivando dai beneficiari per un avviso che ha una portata davvero innovativa. C’è un grande fermento da parte del settore del turismo che vuole ripartire e noi stiamo facendo di tutto per rimetterci in moto. A partire da questo sostegno per incentivare la promozione del Lazio con nuove destinazioni e nuove idee di viaggio”.

Ricordiamo che il Bando ha l’obiettivo di creare nuove D.M.O. (Destination Management Organization) ed è destinato a Fondazioni di partecipazione e Associazioni riconosciute che operano nel turismo. Possono presentare le loro proposte in sinergia con gli Enti locali per progetti di valorizzazione degli ambiti territoriali della Regione Lazio indicati dal Piano Turistico Triennale con l’obiettivo di potenziare le eccellenze nei vari segmenti turistici quali quello culturale, artistico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo.