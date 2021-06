Presentato oggi al Parco Regionale dell’Appia Antica da Zingaretti, Lombardi, Corrado e Onorati il programma di eventi della Regione nelle aree naturali protette del Lazio

21/06/2021 -

visite guidate

e iniziative dedicate all’e

scursionismo, sport, enogastronomia, laboratori della natura, educazione ambientale, teatro, musica e mostre. E’ quanto prevede, in sintesi, il calendario di eventi estivi della Regione Lazio nelle aree naturali protette (consultabile su www.parchilazio.it) presentato oggi nel Parco Regionale dell’Appia Antica dal presidente,

Nicola Zingaretti

, l’assessora alla Transizione Ecologica,

Roberta Lombardi

, l’assessora al Turismo,

Valentina Corrado

, e l’assessora all’Agricoltura,

Enrica Onorati

.

Oltre mille eventi gratuiti per l’estate nei Parchi Regionali del Lazio al centro di un programma che si svolgerà fino a settembre e che spazierà dalla celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri alla divulgazione scientifico-naturalistica, con

Un’offerta ampia, gratuita, immersa nella Natura e diffusa su tutto il territorio regionale, che prende ufficialmente il via proprio nel giorno in cui inizia l’estate, con l’obiettivo di moltiplicare, per cittadini, Comuni e operatori del settore, le opportunità legate al turismo sostenibile e di prossimità, in modo sicuro e nel rispetto delle norme anti Covid, e per dare così un segnale di rinascita dopo i mesi di restrizioni e difficoltà legate alla pandemia.



Tra gli oltre mille eventi previsti nelle diverse province del Lazio, ci sono: